Em uma operação conjunta entre o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e a Polícia Judiciária da Força Nacional, foi preso um homem, de 32 anos, e apreendidas drogas no valor de R$97 mil em Guarapari, a ação ocorreu no bairro Village do Sol.

A operação ocorreu após um trabalho de inteligência das policias, que indicou onde o homem, conhecido por distribuir drogas nos municípios de Guarapari e Vila Velha, estaria escondido, e que ele mantinha diversos entorpecentes em casa, sendo encontrados três quilos de crack e um quilo e meio de cocaína.

“As investigações apontaram que o suspeito guardava grande quantidade de drogas em casa. Por isso, realizamos as diligências e conseguimos apreender esse material e efetuar a prisão em flagrante”, comentou o chefe do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

O delegado também explicou que o suspeito era um velho conhecido da polícia, já tendo sido presos outras duas vezes, pelo crime de tráfico de drogas, uma em 2011 e outra em 2015.

“Ele foi detido pela primeira vez em 2011 e deixou o sistema prisional no mesmo ano. Já em 2015, ele foi preso novamente pelo crime de tráfico de drogas e saiu do presídio em novembro de 2019. Agora ele foi autuado, em flagrante delito, pelo mesmo crime”, disse Tarcísio.

O homem, que foi detido na última sexta-feira, foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde irá aguardar a decisão da justiça pela prisão em flagrante.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.