Devido à diversas versões sobre o que teria acontecido durante a operação policial que resultou na apreensão de mais de 20 tabletes de maconha na noite de ontem no bairro Elza Nader e que deixou uma criança de dez anos ferida, a equipe de reportagem do Portal 27 procurou a ocorrência do caso na manhã deste sábado (20) para maiores esclarecimentos.

Furto. De acordo com o documento, uma guarnição da PM foi ao bairro para atender a solicitação de um morador sobre um furto em residência ocorrido na noite de ontem e a vítima teria informado que os suspeitos teriam fugido em um veículo Fiat Strada. Momentos depois da chegada da PM para atender a ocorrência de furto, os militares viram um veículo com as mesmas características entrando no bairro e deram ordem de parada.

Cerco. Ainda de acordo com a ocorrência, o motorista se negou a parar e tentou fugir pelas ruas do bairro, mas os policiais conseguiram parar o veículo e abordar o suspeito. Na ocorrência os policiais informaram que neste momento vários moradores cercaram a guarnição e começaram a fazer protesto contra a prisão do suspeito, inclusive com xingamentos e dizendo que o detido era trabalhador e morador do bairro. Por causa da aglomeração de populares, os militares pediram apoio pois havia dificuldade em conter os moradores e fazer a revista pessoal no suspeito e no veículo.

Tiros. Ainda de acordo com a ocorrência, com a chegada de outra viatura, foi possível fazer a revista no carro. No momento em que os militares encontraram uma mala onde estavam as drogas, o suspeito ficou nervoso e tentou fugir, correndo em direção a uma policial.

“O suspeito ficou muito exaltado e agressivo e na tentativa de se evadir partiu em direção da policial, que diante da situação de tensão e da compleição física do abordado efetuou dois disparos… para proteger sua integridade física”, descreveu os policiais na ocorrência. eles ainda informaram que depois de deterem o suspeito, “populares partiram para cima das guarnições presentes, tentando impedir que o suspeito fosse algemado e colocado no compartimento de segurança da viatura”. Para afastar os populares a polícia teve que usar spray de pimenta.

Criança. Assim que a situação voltou ao controle dos PM’s, familiares de um menino de dez anos informaram que a criança apresentava uma perfuração na perna esquerda. Uma das guarnições que foi em apoio à ocorrência colocou a criança no banco de trás com um responsável e a socorreram para o Hospital Infantil Francisco de Assis. No final da ocorrência os policiais ainda destacam que a vítima de furto não reconheceu o suspeito preso como o autor do furto.

Versão. Ainda na noite de ontem um morador do Bairro Elza Nader procurou a reportagem do Portal 27 e deu outra versão sobre o ocorrido. Com medo de se identificar, o morador contou que a PM atirou na direção do suspeito enquanto ele tentava fugir no meio de crianças que brincavam na rua na hora da abordagem.

“O preso chegou deu uma volta no bairro como sempre, na hora que ele foi descer do carro as viaturas que estavam escondidas dentro de um quintal murado e abandonado brotou em cima dele. A polícia veio na surdina. Ele foi correr e os aviõezinhos dele meio que fizeram uma barreira. Aí (a) policia pra não perder ele meteu bala”, conta o morador.

Ainda na noite de ontem o Portal 27 entrou em contato com o setor de comunicação do 10º Batalhão para ouvir a versão oficial da polícia sobre o ocorrido, mas o oficial responsável respondeu que: “A Polícia Militar informa que somente após investigação do fato poderá passar maiores informações”.

Tentamos também informações sobre o estado de saúde da criança a baleada na perna, mas até o momento não conseguimos mais detalhes.

Por João Thomazelli