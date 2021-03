Uma nova vacina pode começar a ser testada nos capixabas nas próximas semanas. Segundo o secretário de saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, existem negociações com uma empresa italiana para que o estado participe da 3ª fase de testes.

De acordo com o que foi dito pelo secretário em coletiva nesta sexta-feira (19), ainda devem ser feitas mais reuniões e conversas para decidir o futuro da negociação, que vai depender de medidas administrativas e políticas. A expectativa é que, caso aprovada, a vacina do laboratório italiano ReiThera seja testada em cerca de 30 mil capixabas.

“Nós solicitamos a eles uma parceria para realizar o desenvolvimento da fase 3, com 30 mil capixabas. Então, aguardamos o avanço da negociação nos próximos dias, mas isso depende de diversas decisões administrativas, políticas e da formalização do acordo com eles”, comentou o secretário.

Qualidade da vacina

Até o momento a vacina já passou pelas fases 1 e 2 de testes com aprovação da Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) e foram bem avaliados pelo comitê de ética de um dos maiores institutos de doenças infecciosas do país.

Proibição Federal e outras negociações

Ainda segundo as informações da coletiva do secretário, inúmeras negociações que o Espírito Santo tinha precisaram ser canceladas por causa de acordos que o Governo Federal fechou com os laboratórios produtores de vacina, nos quais ele proibiu a venda para os demais estados da União.

“Outros acordos feitos com alguns laboratórios, por parte do governo federal, na prática, proibiram e vetaram que esses laboratórios negociassem com Estados. Dentro do acordo que o governo federal estabeleceu com diversos laboratórios para a compra de vacinas, esteve a posição de que esse laboratório devesse interromper a negociação com Estados e municípios”, relatou Nésio.

Agora o estado segue negociando com dois laboratórios, um chinês e um russo. São eles a Sinopharm, chinesa, e representantes da vacina Sputnik, a russa. As conversas devem ter resultados nas próximas semanas, já que por enquanto estão em fases iniciais.