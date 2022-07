Uma linda festa, assim foi o Arraiá do Colégio Maxime realizado na noite do ultimo sábado (25). Depois de tempos de pandemia, toda equipe da escola, além de pais e alunos, se envolveram na produção da festa que foi um verdadeiro sucesso.

Regado de muitas comidas típicas, bebidas, pipocas, doces e brincadeiras fizeram parte da noite que lotou as dependências da escola. Coordenadas pelos professores, as turmas preparam suas quadrilhas, onde os figurinos, as coreografias e a alegria chamaram atenção. O Programa em Destaque com Aline Layber esteve presente fazendo a cobertura deste evento, que você confere os detalhes agora.