A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que estão abertas neste sábado (02), às 10h, o agendamento para pessoas acima de 5 anos, que precisam tomar a vacina contra covid 19.

Se acordo com a prefeitura, serão disponibilizadas 1.440 doses, para vacinação que irá acontecer na terça-feira (05), e na quinta-feira (07). A vacinação acontecerá nas unidades de saúde de Setiba, Santa Mônica, Adalberto, Bela Vista, Roberto Calmon (Centro), Caic (Coroado), Meaípe e no Centro Municipal no Itapebussu.

Site. O agendamento deve ser realizado no site da Prefeitura de Guarapari, no link “Clique aqui para agendar a vacina”. Para se cadastrar é preciso preencher os campos com as informações solicitadas.

No dia da vacinação, será necessário levar o comprovante de agendamento fornecido pelo sistema (impresso), comprovante de doses já recebidas, CPF, Cartão SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.

Crianças de 5 a 11 anos, CPF ou Cartão do SUS e Cartão de Vacina. Pessoas de 5 a 17 anos, devem estar acompanhadas de um responsável