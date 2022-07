O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou 92 equipamentos agrícolas para 47 municípios capixabas, na manhã desta quinta-feira (30), em solenidade realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. É a maior entrega de equipamentos da história da agricultura familiar no Espírito Santo. O investimento passa de R$ 24 milhões.

As entregas são fruto de emendas parlamentares estaduais e federais, além do aporte financeiro do Governo do Estado, por meio da Seag. Para o secretário de Estado da Agricultura, Mario Louzada, esse é um dos maiores investimentos em infraestrutura rural já feitos no Estado.

“Só em 2022, investimos R$ 180 milhões na compra de 195 equipamentos agrícolas para os municípios capixabas. É uma marca histórica para a agricultura capixaba que só está sendo possível ser alcançada graças ao trabalho sério do Governo do Estado, que está presente em todos os municípios do Espírito Santo. Estamos conseguindo impulsionar o desenvolvimento do Estado e não vamos parar”, ressaltou o secretário da Agricultura.

Os equipamentos foram distribuídos aos municípios de Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guaçuí, Iconha, Irupi, Itarana, Iúna, Jaguaré, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Nova Venécia, Piúma, Ponto Belo, Rio Novo do Sul, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Mateus, São Roque do Canaã, Vargem Alta e Vila Pavão.

Esses equipamentos vão auxiliar nos serviços diários para garantir as melhores condições de trabalho no campo. Além disso, os novos equipamentos poderão ser utilizados em outras ações para benefício da população.

“Ando muito pelo interior e, quando a gente encontra as pessoas que são beneficiadas pelas entregas, é gratificante demais. Cada implemento, máquina ou veículo faz uma diferença gigante na vida das famílias rurais e das administrações municipais. Serviços são executados, associações e cooperativas de produtores são potencializadas. Fico feliz por ter feito parte dessa história como secretário da Agricultura”, destacou o deputado federal, Paulo Foletto.

“O Governo do Estado tem feito investimentos importantes na agricultura familiar capixaba. São entregas em infraestrutura rural, programas e políticas públicas que estão auxiliando no desenvolvimento das propriedades. Hoje é um dia para celebrar e agradecer”, disse o deputado estadual, Dary Pagung.

“Estamos muito satisfeitos com os investimentos que o Governo do Estado tem feito nos municípios. É um Governo humano e que olha pelo seu povo”, afirmou o prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello.