A informação foi divulgada na tarde desta quarta-feira (17) pela Prefeitura Municipal de Guarapari, segundo a nota, três locais de festas clandestinas foram interditados em Guarapari nas regiões de Maxinda e Andana. Ao todo, mais de 20 ações foram feitas para impedir aglomerações no período de Carnaval.

Confira a nota da Prefeitura Municipal de Guarapari: “A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), em parceria com a Polícia Militar realizou diversas ações de combate à festas clandestinas no município, durante o final de semana prolongado. Três locais de festas clandestinas foram interditados, nas regiões de Maxinda e Andana. No total foram realizadas mais de 20 ações para evitar aglomerações.”

Além destes locais, a Polícia Militar também precisou agir na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari, onde foliões se reuniram no calçadão da praia e precisaram ser dispersados por equipamentos anti-multidão.

As festas ilegais ocorreram neste final de semana de feriado de Carnaval, a principal aglomeração foi encontrada na Praia das Castanheiras, em Guarapari, e precisou que a Polícia Militar usasse bombas de gás para dispersar os foliões que insistiram em continuar no local, mesmo com as recomendações de distanciamento e de não participar de aglomerações.