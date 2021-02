As festas ilegais ocorreram neste final de semana de feriado de Carnaval, a principal aglomeração foi encontrada na Praia das Castanheiras, em Guarapari, e precisou que a Polícia Militar usasse bombas de gás para dispersar os foliões que insistiram em continuar no local, mesmo com as recomendações de distanciamento e de não participar de aglomerações.

Alguns moradores da região gravaram vídeos e tiraram fotos do momento da confusão, quando os militares usaram as armas de dispersão e os que estavam participando dos blocos ilegais saíram correndo, confira abaixo a imagem.

A ação ocorreu durante a noite na Praia das Castanheiras e, segundo moradores, as festas estavam sendo algo rotineiro, acontecendo todos os dias e indo até de madrugada. Com isso, chamaram a Polícia Militar, que precisou usar equipamentos anti-multidão, como as bombas de gás.

Além de Guarapari, outras cidade do Espírito Santo também registraram ações de policiais militares que precisaram dispersar multidões, como foi o caso em Marataízes, onde, mesmo com avisos, os foliões insistiram em se aglomerar nas orlas do município.

Moradores de outras regiões também enviaram mensagens para a redação, reclamando das festas ilegais que ocorriam na cidade.