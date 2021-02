Os atuais líder e vice-líder do campeonato, Internacional e Flamengo, irão se enfrentar neste domingo (21) em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima antes do fim da competição. O clima é de final visto que os dois times têm apenas 1 ponto de diferença entre eles.

Para assegurar o título brasileiro, conquistado pela última vez em 1979, o Internacional precisa apenas de uma vitória sobre o Flamengo, abrindo 4 pontos de vantagem e impossibilitando o time carioca de alcançar a pontuação na última rodada, onde só terão 3 pontos em jogo.

Já para o Flamengo, o atual campeão brasileiro está em busca do 7º título, tendo alcançado o objetivo em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009 e 2019 (o título de 1987, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não é considerado do Brasileirão, mas ainda é considerado um título nacional pela CBF).

Para ser campeão direto, o time da gávea precisa garantir a vitória sobre o Internacional e sobre o São Paulo, caso ganhe do colorado, mas perca ou empate com o tricolor paulista, o Flamengo precisará contar com uma derrota do atual líder na última rodada.

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (21) às 16 horas em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão, o jogo ocorrerá no Maracanã. Para a última rodada o atual líder irá enfrentar o Corinthians, enquanto o vice-líder enfrentará o São Paulo.