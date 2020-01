Em mais uma edição do projeto The Best Summer of Your Life, a solidariedade sai na frente. Durante os shows de verão, realizados na Arena Pedreira e Multiplace Mais, o público que não possui direito de adquirir o valor de meia entrada, passa a poder optar pela metade do valor, ao contribuírem com doações de alimentos não perecíveis e outros produtos. Até o momento, cerca de 10 toneladas foram arrecadadas e já passam pelo processo de entrega à instituições de caridade e igrejas de Guarapari.

Com uma iniciativa da Brava Entretenimento, a ação envolve toda a comunidade do bairro Meaípe, em Guarapari. São eles, os moradores, responsáveis pela separação de alimentos e entregas, com base no nível de necessidade de instituições e igrejas do bairro, que possuem CNPJ. Segundo a vice-presidente da Associação de Moradores, Tatiane de Jesus, muitas pessoas já receberam os produtos doados, mas é preciso conscientização por parte do doador.

“As igrejas responsáveis, já se encarregaram de entregar as 10 toneladas de alimentos recolhidas até o momento. Porém, muitas pessoas têm doado fubá e açúcar. Infelizmente, esses produtos não suprem tantas necessidades e, em excesso, se torna desperdício. Existem cambistas que vendem alimentos por preço abusivo nas portas dos eventos, mas o cliente não precisa comprar deles, pois na bilheteria, há a opção de que seja doado o valor de R$10,00 (dez reais), que também terá o destino válido, ao final das programações”, explica Tatiane.

Ao adquirir o ingresso, o consumidor fica avisado sobre o método de meia-entrada, que é opcional, e consiste na doação de alimentos, ou um agasalho, ou um brinquedo em bom estado, ou uma lata de leite em pó, ou fralda infantil ou geriátrica. Em caso de esquecimento, é possível doar o valor de R$10,00, na entrada de cada evento, com a equipe do solidário, que também será destinado às instituições.

O produtor executivo do Multiplace Mais, Ramissés Rocha, relembra que esta quantidade supera a totalizada no Verão 2019, que somou 13 toneladas. O sucesso, reflete positivamente tanto para quem recebe, quanto para novas iniciativas solidárias. “A campanha superou todas as expectativas, pois ainda estamos na metade do verão. Isso mostra o apoio dos clientes, que acham a iniciativa bacana, e se torna incentivo para outras empresas investirem em responsabilidade social, pois é de fato, algo muito importante e vai além de benefícios econômicos, tendo em vista que se torna uma via de mão duplas, refletindo positivamente na vida de quem mais precisa. No que depender do Multiplace Mais e Brava Entretenimento, iremos sempre bater metas, como o que já é constatado até o momento”, celebra.

Com programações até o dia 25 de janeiro, os ingressos podem ser adquiridos nas cidades de Guarapari, Vila Velha, Vitória, Cariacica e Guarapari, além do site ticketpremium.

Mais sobre a Meia-Entrada Solidária.

A Meia-Entrada Solidária funciona da seguinte maneira: o cliente compra o ingresso em algum dos pontos de vendas físico ou online (TicketPremium) e opta pelo valor de meia. Caso não tenha carteirinha estudantil para apresentar na bilheteria do Multiplace Mais e Arena Pedreira, ou mais de 60 anos, no dia do show escolhido, deve levar um dos itens: 2 kg de alimento não perecível, um agasalho, um brinquedo em bom estado, uma lata de leite em pó, um pacote de fralda infantil ou geriátrica. Mas caso ainda não queira levar os produtos, pode optar por doar, também na bilheteria e na hora do show, o valor simbólico de R$10. Os valores em dinheiro serão revertidos para projetos sociais de Meaípe, em Guarapari.

Programação Multiplace Mais e Arena Pedreira

17/01: Henrique & Juliano e Dilsinho (Multiplace Mais)

18/01: Péricles e Xande de Pilares (Multiplace Mais)

24/01: Zé Neto & Cristiano e Maiara e Maraisa (Multiplace Mais)

25/01: Durval e Turma do Pagode (Multiplace Mais)