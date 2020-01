O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), destinará quase R$ 4 milhões para os Conselhos de Escola da Rede Estadual. O valor do recurso financeiro será executado por meio das contas do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar (Progefe). A portaria que estabelece o recurso de capital foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (13).

Um total de 443 unidades de ensino da Rede serão beneficiadas. As escolas podem adquirir, por exemplo, data show, notebook multifuncional, impressoras, câmera de videomonitoramento, dentre outros equipamentos.

A Sedu também fez, recentemente, repasse de recurso de custeio para que as escolas se preparem para o início do ano letivo. Foram destinados quase R$ 35 milhões aos Conselhos de Escola com o objetivo de permitir que as unidades invistam em manutenção, atividades pedagógicas e administrativas.