A empresária Regina Bretas, que atua no mercado da moda há 18 anos, lançou ontem (14), o projeto “Vivar com Elas”. A ideia nasceu quando percebeu que fazer uma coleção para sua loja, assinada só por ela, era muito pequeno perto do que poderia atingir. Por isso, convidou outras mulheres, com personalidades diferentes e estilos de vida distintos, para agregar e expandir esse projeto.

Ainda de acordo com Regina. “A ideia é propagar a moda de uma forma onde as pessoas se identifiquem. E fazer isso sozinha seria muito restrito, porque seria somente o meu olhar. Por isso, para abrir esse projeto junto comigo escolhi quatro mulheres incríveis, que admiro profundamente, que tenho muito respeito, gratidão e admiração. Mulheres incríveis, que me inspiram em vários aspectos para assinarem mini coleções criadas por elas e que serão lançadas a cada mês. Mulheres reais, com personalidades únicas, juntas nesse projeto lindo e inovador”, comentou a empresária.

Saiba mais em – Lojas Vivar – Avenida Beira Mar, 2158 – Ed Fran Tower – Praia do Morro Telefone: 27 30305874 – @lojasvivar @reginabretas