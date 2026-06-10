Prepare o guarda-chuva: Junho terá volumes de água acima do esperado no ES

O mês de junho é tradicionalmente conhecido pelo período de estiagem no Sudeste do Brasil, mas os próximos dias devem registrar um comportamento do tempo completamente diferente no Espírito Santo. Meteorologistas apontam para a ocorrência de vários episódios de chuva no Estado até a chegada oficial do inverno, marcada para o dia 21 de junho.

Segundo informações do Climatempo, as condições atmosféricas previstas para a primeira quinzena do mês são consideradas especiais e atípicas para esta época do ano. Normalmente, os eventos de chuva em junho são raros e de curta duração na região, mas uma mudança no padrão meteorológico deve favorecer precipitações mais frequentes e volumosas.

Sol e pancadas de chuva intercaladas. De acordo com o prognóstico, o fenômeno será dividido em duas etapas principais antes do solstício de inverno:

Entre 10 e 14 de junho: Deve chover na maior parte dos estados do Sudeste e também do Centro-Oeste. Apesar das pancadas, os períodos de sol ainda continuarão presentes ao longo dos dias.

Dias 15 e 16 de junho: A tendência é de que a instabilidade se concentre e ganhe força especialmente sobre as áreas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Acumulados podem superar a média histórica. A expectativa dos meteorologistas é que, em menos de duas semanas, o acumulado de chuva ultrapasse a média histórica de todo o mês de junho em diversas localidades capixabas e do Sudeste.

“O cenário chama atenção porque o mês faz parte do período normal de estiagem, quando os volumes de precipitação costumam ser baixos”, destacam os especialistas do Climatempo.

Segundo a climatologia histórica calculada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que toma como base o período entre 1991 e 2020, a maior parte da Região Sudeste registra médias de precipitação que variam de meros 40 a 80 milímetros durante todo o mês de junho.

Por conta disso, a sequência de dias chuvosos prevista para as próximas semanas é considerada altamente incomum para a época, caracterizando um cenário raro devido à escassez tradicional de sistemas capazes de provocar instabilidades significativas neste período do ano.