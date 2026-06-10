Parque Estadual Paulo Cesar Vinha mobiliza equipe e garante segurança nos Passos de Anchieta

O Parque Estadual Paulo César Vinha foi cenário, na última sexta-feira (05), de uma das etapas mais emblemáticas do evento “Os Passos de Anchieta”. No segundo dia da jornada, os andarilhos realizaram o percurso que liga a Barra do Jucu, em Vila Velha, até Setiba, em Guarapari, cruzando a área protegida da Unidade de Conservação.

Durante o trajeto dentro do parque, os participantes caminharam por 12 quilômetros exclusivamente pela areia da praia. Para garantir que o evento ocorresse em total harmonia com o meio ambiente, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) preparou um esquema especial de monitoramento e suporte ao longo de todo o dia.

A operação contou com o empenho de três servidores do Iema e quatro monitores ambientais estrategicamente posicionados. A equipe atuou diretamente no auxílio aos caminhantes, fornecendo informações e orientações cruciais para evitar o pisoteamento da vegetação de restinga — um ecossistema extremamente vulnerável a impactos humanos.

“Mesmo com as condições climáticas instáveis registradas na sexta-feira, a caminhada aconteceu de forma totalmente tranquila e segura. A parceria entre a organização do evento e a gestão do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha demonstrou, mais uma vez, que é possível conciliar grandes eventos de turismo cultural com a preservação do patrimônio natural capixaba”, afirmou a guarda ambiental do Parque, Fernanda Severino.

Para reforçar a estrutura de atendimento, foram estabelecidos dois pontos fixos de apoio ao longo do percurso. Além disso, dois quadriciclos acompanharam os peregrinos durante todo o dia, garantindo mobilidade rápida para a equipe de fiscalização e suporte logístico ágil em caso de necessidade.

O sucesso da ação reafirma o papel das Unidades de Conservação do Espírito Santo como indutoras do turismo sustentável, mostrando que o respeito à biodiversidade é o melhor caminho para a valorização da cultura e da história capixaba.