Vitória pode ter o dia mais frio do ano neste fim de semana

Uma intensa massa de ar polar que avança pela Região Sudeste do Brasil promete derrubar as temperaturas no Espírito Santo ao longo deste fim de semana. O fenômeno ocorre logo após a passagem de uma frente fria que causou instabilidade e chuva em diversos estados vizinhos, abrindo espaço para a entrada do ar gelado de origem antártica.

Climatempo e Inmet. De acordo com as projeções do Climatempo, embora o núcleo mais rigoroso desse sistema de alta pressão esteja posicionado sobre o Oceano Atlântico, os ventos que sopram do mar em direção ao continente serão responsáveis por transportar a umidade e o ar frio para o interior do Sudeste, mantendo os termômetros baixos nos próximos dias.

Diante desse cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso amarelo de “perigo potencial” devido ao declínio acentuado de temperatura. O alerta aponta para uma redução térmica imediata de 3°C a 5°C em várias localidades capixabas.

Prepare o casaco. Os efeitos mais severos do resfriamento serão sentidos nas áreas de maior altitude do estado. Nos municípios localizados na Região Serrana e no entorno do Caparaó, a previsão indica que os termômetros devem ficar rotineiramente próximos ou até mesmo abaixo da marca dos 10°C nas madrugadas e no início das manhãs.

A Grande Vitória também sentirá o impacto do ar polar. A capital capixaba tem chances reais de estabelecer um novo recorde de menor temperatura do ano de 2026. Esse declínio expressivo coloca Vitória na mesma linha de capitais como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que também devem registrar suas marcas mais baixas do ano neste mesmo período.

Previsão para os próximos dias