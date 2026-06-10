Michelle Bolsonaro nega apoio político imediato a Flávio: “No momento, quem precisa de mim é meu marido”

Durante o lançamento da pré-candidatura de Thiago Manzoni (PL-DF) à Câmara dos Deputados, realizado no Hípica Hall, em Brasília, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro indicou que as costuras políticas da família ficarão em segundo plano por enquanto. O foco absoluto do clã, segundo ela, é a saúde e a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao ser questionada sobre um eventual apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República, Michelle foi cautelosa, mas confirmou a aliança futura:

— No momento certo, com certeza. No momento agora, quem está precisando de apoio, de cuidados, é o meu marido — afirmou.

Prorrogação da Prisão Domiciliar. Além de segurar os ponteiros da corrida eleitoral, Michelle defendeu publicamente a extensão do regime de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. O prazo atual para que o ex-presidente permaneça em casa termina no fim deste mês.

A ex-primeira-dama adiantou que a equipe jurídica de Bolsonaro deve acionar a Justiça para pedir uma nova autorização de permanência domiciliar, alegando a necessidade de continuidade dos cuidados com a saúde do marido. O evento de forte teor conservador também contou com a presença de figuras expressivas da direita, como a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), o senador Izalci Lucas (PL-DF) e Eduardo Torres, irmão de Michelle. Ao longo do encontro, ela evitou comentar sobre as especulações de sua própria candidatura ao Senado.