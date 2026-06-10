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Gasolina mais barata? Governo Lula quer aumentar etanol na mistura para combater preços altos

Por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério de Minas e Energia deve apresentar, nos próximos 15 dias, uma proposta ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para aumentar a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. A medida surge menos de um ano após a última alteração, que elevou o percentual para 30% (E30) em agosto do ano passado.

O anúncio foi feito pelo ministro Alexandre Silveira após reunião no Palácio do Planalto com o presidente da República, empresários e associações do setor energético. De acordo com o ministro, a mudança visa ampliar o debate sobre descarbonização e fortalecer a segurança energética do país.

Rumo à Autossuficiência e Alívio no Bolso. A expectativa do governo é que o acréscimo de 2% reduza a dependência do mercado externo e gere impactos econômicos positivos:

  • Menos importação: O Brasil deve deixar de importar 450 milhões de litros de gasolina.
  • Autossuficiência: A redução pode tornar o país autossuficiente no setor, blindando o mercado interno contra oscilações de crises internacionais.
  • Preço na bomba: Como o etanol custa, em média, R$ 2,40 a menos que o litro da gasolina, a maior mistura deve se refletir em redução de valores para o consumidor final.

“Com isso, podemos nos tornar autossuficientes, deixando de ser necessária a importação de gasolina e minimizando também os impactos da guerra”, afirmou o ministro Alexandre Silveira.

Escudo Contra Crises Internacionais. O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (UNICA), Evandro Gussi, destacou que o biocombustível tem sido um amortecedor financeiro importante para o país diante de conflitos geopolíticos recentes no Oriente Médio.

Segundo a UNICA, a diferença de preços entre os combustíveis já gerou uma economia de R$ 2 bilhões para os motoristas brasileiros e evitou o gasto de R$ 8 bilhões com importações de gasolina. Gussi também tranquilizou os proprietários de veículos, garantindo que os testes para a mistura de 32% foram realizados “com sucesso” durante a transição anterior para os 30%.

Arquivado em:

Destaque, Geral, Política

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