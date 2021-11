A Prefeitura de Anchieta lançou o certificado de ‘Empresa Parceira da Vacinação’ que será concedido aos empreendimentos e instituições particulares que comprovarem que seus funcionários e colaboradores estejam vacinados contra a Covid-19. O empreendimento interessado em obter a certificação deverá agendar, junto à Vigilância Sanitária, a visita da equipe em sua sede para averiguar a situação.

A empresa que cumprir a determinação receberá o certificado. Para a secretária municipal de Saúde, Cristiane Feitosa, a nova medida foi criada para que a vacinação contra a Covid-19 avance e que o município possa, em breve, voltar à ‘normalidade’. “Nossa intenção é promover a campanha de vacinação e com isso possibilitar que avancemos contra essa terrível doença e possamos voltar com as atividades normalmente”, disse a secretária.

A iniciativa está embasada decreto no nº 6.183/2021, que estabelece ainda a exigência da comprovação de vacinação contra Covid-19 para servidores, feirantes, alunos maiores de 12 anos, ambulantes e no acesso a diversos serviços oferecidos pela municipalidade.

Em Anchieta, até o momento foram vacinadas com a primeira dose 89,83% da população maior de 12 anos contra a Covid-19. Já com a segunda dose foram imunizadas 60,53% dessa população.

Informações: Vigilância Sanitária (28) 3536-2918