A Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari e a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra prenderam, nesta sexta-feira (19), um homem suspeito de ser o autor de um latrocínio ocorrido no dia 31 de outubro deste ano, contra o professor de educação física, Raul Giovaneli, de 27 anos, no bairro Praia do Riacho, em Guarapari.

De acordo com a polícia, a prisão ocorreu no bairro Novo Horizonte, na Serra. Detalhes da investigação e das prisões serão divulgados em entrevista coletiva na tarde de hoje (19). Mais informações sobre esse crime e a atualizações estarão em nosso site.