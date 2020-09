O Portal 27 iniciou uma enquete de votação popular no Facebook a respeito de assuntos de Guarapari, Brasil e Mundo. O último tema foi: “Você acha que a Prefeitura de Guarapari está conseguindo resolver a questão das pessoas em situação de rua?”

Assunto. Desde o início da pandemia, o Portal 27 vem recebido reclamações de moradores de Guarapari, alegando que o número de pessoas em situação de rua teria aumentado. Diversas pessoas afirmam que essas pessoas apresentavam comportamento agressivo. A Prefeitura, em contrapartida, comunicou que “não foi identificado aumento dos moradores em situação de rua na cidade”.

Recentemente, a Prefeitura fez do bairro Perocão local das novas instalações do Centro Pop, que acolhe moradores em situação de rua. Os moradores da região protestaram em desacordo, alegando que a instalação do centro pode “gerar mais problemas sociais para o bairro”.

Em resposta, a Prefeitura de Guarapari comunicou ao Portal 27 que “a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência de Cidadania (Setac) informa que realizou uma reunião com vários moradores representantes da região, na última sexta-feira (28), e explicou todos os detalhes da instalação do Centro Pop no local. O município já realiza projetos de reinserção social com moradores em situação de rua seguindo os termos da política Nacional de Assistência Social.

Entre os meses de julho e agosto foram realizados sete recambiamentos, 11 foram encaminhados para tratamento de dependência química/reabilitação e 20 receberam tratamento no CAPS

Todos os trabalhos vem sendo fiscalizados pelo Ministério Público. As pessoas que chegam ao município são cadastradas pelo serviço de abordagem social.”

Enquete. De 272 votos válidos na enquete feita em redes sociais, cerca de 90,4% votaram que a prefeitura não está conseguindo resolver a questão das pessoas em situação de rua. Apenas cerca de 9,6%, entretanto, acham a prefeitura está solucionando o problema.

Para opinar e ficar sempre alerta às informações sobre Guarapari, Espírito Santo, Brasil e mundo, curta nossa página no Facebook e siga nosso perfil no Instagram.