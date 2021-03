A Prefeitura de Guarapari informou que realizou por meio da Secretaria de Trabalho Assistência e Cidadania (Setac) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), na ultima terça-feira (23), a entrega dos produtos adquiridos por meio do programa Compra Direta de Alimentos (CDA), para 13 entidades cadastradas no projeto.

Segundo a prefeitura, devido a pandemia, o processo de entrega aconteceu seguindo as orientações do Ministério da saúde, em espaço aberto e com limitação de pessoas, no pátio lateral da antiga sede da Setac, em Muquiçaba.

“Este é um programa de aquisição de gêneros alimentícios de forma direta da agricultura familiar, com a doação simultânea à rede socioassistencial. As entregas deste ano foram iniciadas hoje, sendo que, de 15 em 15 dias as entidades irão receber mais alimentos”, disse a Secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Breila Mardegan.

Entidades. Ainda de acordo com a prefeitura, através do projeto, são beneficiados 19 produtores rurais da agricultura familiar, além de 13 entidades socioassistenciais e equipamentos da assistência social.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de participar do projeto. Para nós, produtores rurais, o CDA é uma oportunidade de renda. Diante dessa pandemia, diminui muito o movimento na feira e esse projeto vai ajudar na nossa renda”, disse Vânia de Freitas Perim, produtora de queijo.

Segundo a prefeitura, essa iniciativa visa garantir o acesso a alimentos em quantidade, com a regularidade necessária às instituições, bem como promover a inclusão social no campo por meio do fortalecimento da agricultura familiar de Guarapari.

“Estes alimentos serão entregues para as famílias das crianças atendidas por nós. Hoje nós atendemos 40 crianças e 39 famílias, esse é um momento de muita alegria, pois toda ajuda é muito bem vinda”, disse a Irmã Elizia Cassia do Nascimento, responsável pelo Centro Social Santa Mônica.