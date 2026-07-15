Atenção, Guarapari: Prazo para enviar propostas ao orçamento de 2027 termina em 15 de agosto

Os moradores de Guarapari já podem participar diretamente da construção do planejamento financeiro do município. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governo, Planejamento e Orçamento, abriu uma consulta pública online para coletar sugestões e definir as prioridades para a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027.

A iniciativa integra a Audiência Pública virtual da cidade. O prazo de envio das contribuições pela internet se encerra no dia 15 de agosto de 2026.

O que é a LOA e por que participar?

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é um instrumento essencial de gestão pública. É por meio dela que a administração municipal:

Estipula a estimativa de receitas (arrecadação) para o ano seguinte;

Define onde e como os recursos públicos serão aplicados;

Viabiliza a execução física das ações planejadas no Plano Plurianual (PPA) e priorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Segundo a gestão municipal, abrir esse espaço para a sociedade ajuda a garantir que o orçamento reflita os problemas reais vivenciados no dia a dia dos bairros.

“A consulta pública fortalece a participação cidadã e contribui para que o orçamento municipal seja elaborado de forma mais democrática, transparente e alinhada às demandas da população”, destaca o secretário Marcelo Pretti.

Passo a passo para participar

Para registrar suas propostas de melhoria, o cidadão deve acessar o portal oficial da Prefeitura de Guarapari e preencher um formulário eletrônico. O processo exige as seguintes etapas:

Identificação: Preenchimento de dados básicos (Nome completo, CPF, e-mail, telefone, idade e bairro de residência). Diagnóstico local: Apontar as principais dificuldades enfrentadas na sua respectiva região ou comunidade. Definição de prioridades: Indicar o que deve ser priorizado pela prefeitura e o que é considerado de menor urgência. Sugestões de melhoria: Espaço aberto para registrar ideias e propostas que buscam otimizar os serviços públicos e elevar a qualidade de vida local.

Todas as sugestões registradas no sistema serão analisadas e poderão ser incorporadas ao texto final da LOA 2027 que será encaminhado para votação. Os interessados podem encaminhar suas propostas até 15 de agosto, acessando o formulário disponível no portal oficial da Prefeitura.

Formulário para envio das sugestões: Sugestões para o Orçamento Municipal – LOA 2027