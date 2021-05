A equipe técnica da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), liderada pela secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro, esteve, na última semana, no município de Anchieta. Na oportunidade, o grupo, que foi recepcionado pela equipe da Prefeitura Municipal, acompanhou várias ações de fortalecimento do turismo local, com destaque para obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Estado, como também empreendimentos e atrativos naturais, além do Santuário Nacional de São José de Anchieta.

A secretária Lenise Loureiro destacou as ações em andamento na cidade e a importância delas para o fortalecimento do segmento. “As ações em andamento por aqui serão de fundamental importância para a retomada da economia do turismo do nosso Estado. Além das belezas naturais, Anchieta ficará ainda mais organizada para receber não só os turistas de lazer mas também aqueles que chegam para conhecer o Santuário e toda a história do Padre São José de Anchieta, um patrimônio nacional”, afirmou.

A superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Espírito Santo, Elisa Machado Taveira, ressaltou o valor histórico, não só para o Estado como para o País. “Esta igreja é um dos símbolos da presença jesuíta no Brasil. Tombada pelo Iphan, tem um valor histórico e cultural e a sua restauração preserva não só a história de José de Anchieta mas a história de nosso País”, explicou.

A obra de restauro do Santuário de São José de Anchieta é executada com o patrocínio da Vale e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio da Lei Rouanet. A presidente do Instituto Modus Vivendi, Erica Kunkel, que coordena todo o trabalho, fala sobre o andamento do projeto. “Esperamos finalizar esta obra ainda este ano e temos certeza de que o resultado será muito positivo para a cidade, atraindo para Anchieta um número expressivo de turistas”, disse.

No projeto, além do restauro arquitetônico de todo Santuário, está incluído um museu e novos anexos que são: a sala de exposição das mensagens e objetos ofertados pelos fiéis por graças alcançadas, a loja, o café e os banheiros. Ainda estão previstos nova iluminação, sonorização, paisagismo, restauro do acervo, montagem da sala de documentação e biblioteca, priorizando a acessibilidade.

Para o secretário municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Caio Mozer, a finalização da obra fortalecerá o turismo religioso na cidade e região: “com o restauro do Santuário, a cidade de Anchieta se tornará um grande atrativo e, por isto, estamos trabalhando para que os turistas sejam recebidos da melhor forma.”

O espaço terá relevância nos âmbitos cultural, econômico e social do Espírito Santo, já que este foi o local onde o Padre José de Anchieta viveu os últimos anos de sua vida, e morreu em 09 de junho de 1597. O local também foi o cenário de relevantes episódios da vida do santo Apóstolo e Padroeiro do Brasil.

O Reitor do Santuário, Padre Nilson Marostica lembrou a importância para o País do espaço que guarda a obra e história de São José de Anchieta. “Este é um lugar que todos precisam conhecer. A igreja, o museu, o pátio, todo o local guarda importantes passagens da vida e obra de Anchieta”, frisou.

Atrativos – Na oportunidade, a secretária Lenise Loureiro visitou outros atrativos do município que integra a Região Turística da Costa e da Imigração. No roteiro as falésias de Mãe-Bá e algumas ações do projeto Mãos que Fazem Mãe-Bá, desenvolvido pela própria comunidade; as Ruínas do Rio Salinas; a orla de Ubu; as obras da Orla de Castelhanos; a Praça dos Imigrantes e Mercado de Peixe e as obras da orla da Praia Costa Azul, em Iriri, finalizando com uma passagem pelo Circuito dos Imigrantes, no interior.