A “saidinha” é um tradicional benefício ofertado para presos em regime semiaberto e com bom comportamento durante as datas festivas. Neste Dia das Mães não foi diferente, somente no Espírito Santo cerca de 1.528 detentos foram liberados para passar o feriado em casa, precisando se apresentar novamente nos presídios no dia 12 de maio.

O benefício é dado pelo poder judiciário e está previsto na Lei de Execução Penal, o intuito é começar a ressocialização dos criminosos que em breve serão inseridos novamente na sociedade. A saidinha começou ontem e irá durar até a próxima quarta-feira. É válido lembrar que em 2020, devido à pandemia, a justiça não concedeu saída para ninguém.

PRF prende presidiário que estava furtando durante a saidinha

Já na tarde de hoje a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem de 36 anos que estava pilotando uma moto com registro de furto. Ele estava em uma Honda/CG FAN amarela que foi furtada no município de Anchieta no mesmo dia, durante a manhã.

Quando verificaram os registros e puxaram a ficha criminal do homem, os agentes encontraram uma extensa lista de delitos cometidos e, em contato com a Secretaria de Estado de Justiça, descobriram que ele estava aproveitando o benefício da “saidinha” do Dia das Mães.