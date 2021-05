O vereador e presidente da Câmara de Guarapari, Wendel Lima (PTB), teve suas reivindicações atendidas em favor do bairro Fátima Cidade Jardim. Desde o ano passado o vereador tem pedido e solicitado a prefeitura, através de diversos requerimentos, a pavimentação e drenagem de várias ruas deste bairro.

Ordem de serviço. Depois de construir junto à comunidade esta intervenção, em meados de 2020 o vereador ao lado de moradores, juntamente com o prefeito Edson Magalhães, realizou a assinatura de ordem de serviço para as obras no bairro. Agora finalmente o vereador comemora junto aos moradores vendo a prefeitura, atender seus pedidos e começar as obras.

Diálogo. O vereador Wendel diz que esse trabalho é resultado de muito diálogo. “Mais uma conquista importante construída junto com a população que reside naquela localidade, isso é fruto de muito dialogo e participação ativa dos moradores, estamos todos felizes com o apoio que recebemos da prefeitura”, disse o vereador Wendel. Veja mais fotos das obras.