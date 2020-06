A cidade de Guarapari está próxima das 20 mortes por Coronavírus. São 19 mortes até o momento, 466 casos confirmados, 261 curados e 148 aguardando resultados de exames. Também existem 15 casos hospitalizados. A taxa de letalidade de Guarapari é de 4,08 %.

ES. No Espirito Santo foram registrados 26 óbitos a mais nas últimas 24 horas. Agora são 24.428 pessoas infectadas e 966 mortes. São 13.277 estão recuperados da doença. A taxa de letalidade no Estado é de 3,95 %. 67.829 testes da doença já foram realizados no Estado.

Brasil. O Brasil já tem 41.058 mortes por Covid, aponta consórcio de veículos de imprensa. O levantamento é feito por jornalistas de G1, O Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde. Os dados são da atualização das 8h.