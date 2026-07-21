Eleitorado com deficiência cresce 42,5% e chega a quase 2 milhões de pessoas, aponta TSE

As eleições gerais de 2026 contarão com o maior contingente de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar na história do país. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que 1.963.551 pessoas declararam possuir algum tipo de deficiência ou limitação funcional — um crescimento de 42,5% em relação ao pleito de 2022, quando o número era de 1.377.787 eleitores.

O universo total de brasileiros aptos a votar em outubro alcançou a marca de 158,7 milhões de pessoas. Entre o eleitorado com deficiência, os registros incluem cidadãos com dificuldades de locomoção, deficiência visual, auditiva, física, intelectual ou outras condições que exigem adaptações nos locais de votação.

Perfil do Eleitorado com Deficiência (2026)

Categoria “Outros”: Corresponde a 45,46% do total de eleitores com deficiência cadastrados.

Deficiência de locomoção: Cerca de 617 mil pessoas .

Deficiência visual: Aproximadamente 319 mil pessoas .

Deficiência auditiva: Mais de 182 mil pessoas .

Dificuldade declarada para votar: Mais de 64 mil pessoas informaram necessitar de auxílio ou adaptação específica no momento do voto.

Ampliação da Estrutura e Prazo de Transferência

Para acompanhar o aumento do eleitorado e assegurar o exercício do voto com autonomia e segurança, a Justiça Eleitoral expandiu sua estrutura acessível. O número de seções eleitorais principais adaptadas subiu de 156.296 em 2022 para 223.587 em 2026 — uma alta de 43%.

As seções acessíveis estão localizadas em prédios dotados de rampas, elevadores e rotas sem obstáculos físicos. O TSE reforça que quem necessita de um local adaptado pode solicitar a transferência de seção.