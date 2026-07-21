Rumo aos 100%: Guarapari avança no plano para climatizar toda a rede pública de ensino

A rede municipal de ensino de Guarapari alcançou uma importante marca em seu plano de modernização de infraestrutura urbana e rural. Com a conclusão da instalação de aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula da EMEFTI Ignez Massad Cola, o município atingiu a marca de 25 escolas totalmente climatizadas. A iniciativa beneficia diretamente cerca de 1.050 estudantes da unidade, que celebra 15 anos de fundação contando, pela primeira vez, com climatização em suas 16 salas de aula.

O avanço integra um cronograma expansivo da Secretaria Municipal de Educação. A previsão é que mais nove unidades escolares recebam os equipamentos nas próximas semanas, elevando para 34 o número de ambientes totalmente climatizados até o fim de agosto. O plano diretor da gestão municipal prevê climatizar todas as 64 escolas da rede pública até o final de 2028.

Qualidade de ensino e valorização dos profissionais

De acordo com o poder público municipal, o investimento em conforto térmico faz parte de um conjunto amplo de reestruturação do ensino público, que envolve a entrega de uniformes completos e kits escolares. O prefeito Rodrigo Borges enfatizou que o ambiente climatizado reflete diretamente no desempenho dos alunos e nas condições diárias de trabalho das equipes escolares.

“Estamos trabalhando para oferecer uma educação cada vez melhor, com uniforme completo, kit escolar e agora salas de aula climatizadas. Isso é respeito com os nossos estudantes. A climatização das escolas também representa mais dignidade para os nossos servidores. Professores, merendeiras, equipes pedagógicas e todos os profissionais passam boa parte do dia dentro dessas unidades e merecem um ambiente mais confortável para desenvolver seu trabalho.” — Rodrigo Borges, Prefeito de Guarapari

A secretária municipal de Educação, Jaciara Lyrio, pontuou que o conforto térmico favorece o processo cognitivo de aprendizagem. “A climatização representa muito mais do que a instalação de aparelhos. Estamos investindo na qualidade do ambiente de aprendizagem, proporcionando mais conforto para os alunos e melhores condições de trabalho para os servidores. Um ambiente adequado favorece a concentração e o rendimento escolar”, destacou a secretária.

Mapeamento das unidades atendidas e próximas etapas

As melhorias contemplam escolas tanto da zona urbana quanto das áreas rurais do município. As 25 unidades já finalizadas incluem: Maria Gama, NAEE, Vovó Arlete, Maria José Loureiro, Dalzira, João Lima (Samambaia), Antônio José Campos (Iguape), Cléria Belo Lyra (Barro Branco), Ormy Loureiro (Lameirão), Francisco Honorato (Taquara), Eugênio Deoclécio, Emília Ana de Lyrio, Ana Coutinho, José Alberico Lantiman, Francisco de Assis, Clarionício, Antônio P. Vitória (Laje das Pedras), Nossa Senhora da Penha, Maria Lino, Lúcio Rocha, Maria Ramalhete, Amarelos, Vovó Neuza, Acidolino Borges e Ignez Massad Cola.

As obras de instalação elétrica e montagem dos equipamentos avançam para a entrega das nove unidades previstas até o final de agosto: Ana Rocha Lyra, Lourenço Brambati, Aclé Zouain, Doralice, Darcy Ribeiro (São José), Florisbela, Cândida, Arlindo Gobbi e Celita Bastos.