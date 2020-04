O Espírito Santo tem 349 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta sexta-feira (10). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 244 estão em isolamento residencial e 56 estão internados, sendo 39 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Oito óbitos foram confirmados e três seguem em investigação.

A 8ª morte por Coronavírus no Espírito Santo aconteceu nesta sexta-feira. Trata-se de um homem de 61 anos, morador da Serra que tinha como comorbidade a hipertensão.

9ª morte. No final da noite de sexta-feira (10), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o nono óbito por covid-19. A vítima é um homem, de 82 anos, que estava internado no Hospital Jayme Santos Neves. Ele era morador do município de Serra e, apresentava comorbidades.

