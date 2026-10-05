Camila Valadão quebra recorde e se consolida como a candidata mais votada para a Ales

A deputada estadual Camila Valadão (PSOL) conquistou a reeleição de forma histórica ao se tornar a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) nas Eleições de 2026. Com 100% das urnas apuradas no estado, a parlamentar recebeu 61.501 votos, consagrando-se como a mulher mais votada da história para a Casa de Leis capixaba e marcando, pela primeira vez, a liderança feminina no topo do ranking geral de votação.

O recorde anterior de votação feminina para o Legislativo estadual já pertencia à própria parlamentar, obtido nas eleições de 2022, quando somou 52.221 votos. No pleito deste ano, a candidata do PSOL superou a própria marca em mais de 9 mil votos.

Em declaração após a apuração oficial, a deputada ressaltou a dimensão coletiva do resultado:

“Pela primeira vez, uma mulher é a mais votada para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Esse resultado não é só meu. É uma conquista construída por muitas mulheres e por todas as pessoas que acreditam que os espaços de poder também são nossos e que a política pode transformar a vida do nosso povo.”

Bancada feminina ganha força na próxima legislatura

O desempenho expressivo de Camila Valadão refletiu um movimento maior de ampliação da representatividade feminina no Parlamento capixaba. A bancada de mulheres na Ales cresceu 50% em relação à atual composição, subindo de quatro para seis deputadas a partir de janeiro de 2027.

Além de Camila Valadão, garantiram assento no Legislativo estadual para o próximo mandato: