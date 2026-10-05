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Redação

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Campeã sul-americana, capixaba Sofia Gamonal integra lista do Brasil para o Mundial Sub-17

A atacante capixaba Sofia Gamonal, de 16 anos, atingiu mais um marco importante na carreira. A jovem jogadora está entre as atletas convocadas pela técnica Rilany Silva para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina Sub-17, realizada no Marrocos. A delegação do Brasil embarcou rumo ao continente africano para ajustar os últimos detalhes da preparação antes da estreia no torneio.

O Brasil integra o Grupo C da competição mundial, ao lado de Canadá, Noruega e Gana. O primeiro confronto da equipe canarinho ocorre no dia 18 de outubro, contra a seleção canadense.

Trajetória: Das Quadras de Vitória ao São Paulo

Sofia deu os primeiros passos no futebol treinando entre os meninos no Grêmio Factory, em Vitória. Aos 13 anos, destacou-se no cenário capixaba ao se tornar uma das artilheiras da Copa Vitória das Comunidades.

Após passar pela OVT Academy, a atleta chamou a atenção de olheiros e se transferiu para a base do São Paulo. Presente nas convocações da Seleção Brasileira de base desde 2025, Sofia foi peça-chave na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17, marcando um dos gols na vitória por 3 a 2 diante da Argentina, na grande final disputada em Assunção, no Paraguai.

Resumo da Participação do Brasil no Mundial Sub-17

InformaçãoDetalhes
CompetiçãoCopa do Mundo Feminina Sub-17
SedeMarrocos
Período do Torneio17 de outubro a 7 de novembro
Grupo do BrasilGrupo C (Brasil, Canadá, Noruega e Gana)
Estreia18 de outubro, contra o Canadá
Representante CapixabaSofia Gamonal (Atacante / São Paulo)

Lista Final de Convocadas da Seleção Brasileira Feminina Sub-17

  • Goleiras: Nathalia Borges (Corinthians), Isa Dossena (Ferroviária) e Andressa Macedo (FC Wichita – EUA).

  • Defensoras: Andreyna (Ferroviária), Kaillany Ranifah (Corinthians), Eloisa Feijó (São Paulo), Emilly França (Ferroviária) e Isadora Rech (Internacional).

  • Meio-campistas: Sarah Coelho (São Paulo), Carol Melo (Corinthians), Gigi Pires (São Paulo), Pepê (Corinthians), Indy Botasso (FC Nordsjelland – Dinamarca) e Helena Rodrigues (São Paulo).

  • Atacantes: Nayane Souza (Ferroviária), Laura Dupont (Internacional), Letícia Pinho (Flamengo), Greise (Ferroviária), Sofia Gamonal (São Paulo), Marcela Bontorim (Ferroviária) e Nicolly Manuel (Flamengo).

Para ficar por dentro da rotina da atleta e das partidas do futebol feminino, acompanhe as mídias oficiais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e as transmissões esportivas no Globo Esporte.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Esporte

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