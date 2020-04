Caros clientes, nesse período de quarentena, mantivemos nosso serviço essencial de portas abertas, porém atendendo às recomendações de segurança divulgadas pelo Governo do Estado. Foi necessário mudar a rotina de trabalho, os horários de atendimento e as regras de circulação no interior da clínica, visando a segurança de todos.

Acompanhantes. Os acompanhantes só serão permitidos se for estritamente necessário, como por exemplo em exames realizados em crianças ou em portadores de necessidades especiais. Sugerimos que se não houver necessidade, evite trazer acompanhantes até a clínica, inclusive em exames obstétricos.

Horários. Os diferentes tipos de exame estão ocorrendo em horários específicos para reduzir aglomeração. Na próxima semana (entre 13 e 17 de abril), funcionaremos pela manhã (de 07:00 à 12:30) realizando exames de Ultrassom, Tomografia , Ressonância Magnética e Radiografa.

Na parte da tarde (de 12:30 às 17:00) funcionaremos realizando mamografias e faremos entrega de resultados de exames. É importante que os pacientes retirem os resultados de exames durante a tarde. Os exames serão entregues pela janela ao lado da porta da recepção, onde uma de nossas colaboradoras estará disponível para este atendimento.

Nossa equipe está trabalhando sério, conscientizada da importância do serviço para a população de Guarapari e dos arredores. Nossos colaboradores estão munidos de equipamentos de proteção individual, escondendo o sorriso atrás das máscaras, porém de coração aberto para prestar assistência a quem precisa.

Nota Importante. Caso o paciente tenha sintomas gripais (febre, tosse e falta de ar), não deixe de nos avisar antes de vir para a Clínica. Nossa equipe médica estará disponível para prestar esclarecimentos por telefone, direcionando o exame para um horário mais adequado, ou mesmo reagendando o exame caso este não seja essencial no momento.

Mande um WhatsApp para agendar seu exame, nos enviado a foto do seu pedido médico – (27) 98878-1365.

A programação acima descrita poderá ser alterada caso haja alguma nova recomendação do Governo. Na esperança de que saiamos fortalecidos, agradecemos aos clientes pela atenção e confiança em nosso trabalho.

Redes Sociais:

Site: http://www.santaelisa.com.br

Faceboock: http://www.facebook.com/clinicasantaelisa

Instagram: http://www.instagram.com/clinicasantaelisa

Clínica Santa Elisa