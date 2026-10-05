“Certeza absoluta que a vitória virá”, declara Pazolini ao confirmar ida ao 2º turno no ES

O candidato do Republicanos ao Governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, celebrou o resultado das urnas na noite deste domingo (4) após ultrapassar a marca de 1 milhão de votos no primeiro turno. Ao chegar ao comitê de campanha ao lado de apoiadores, o ex-prefeito de Vitória manifestou otimismo e afirmou ter “certeza absoluta” de que sairá vitorioso na disputa decisiva do segundo turno, agendada para o próximo dia 25 de outubro.

Pazolini garantiu a liderança da corrida eleitoral e disputará o comando do Executivo capixaba contra o atual governador, Ricardo Ferraço (MDB), que contabilizou 717 mil votos no primeiro turno e ficou na segunda colocação.

Em discurso entusiasmado, o candidato do Republicanos destacou o alcance da votação obtida no estado:

“Tenho certeza absoluta que a vitória virá no segundo turno. Esse resultado tão eloquente, com mais de 1 milhão de votos, deixou claro que o capixaba tem um coração grandão e quer o 10.”

Manutenção da estratégia e busca por apoios

Ao avaliar os próximos passos da campanha, Pazolini ressaltou que a linha de atuação no segundo turno será pautada pela humildade e pela proximidade com o eleitorado, mantendo a diretriz adotada desde o início da disputa.

“A estratégia é a mesma, vai ser mantida no segundo turno. Nós conversamos com todos e continuaremos conversando com todos. É a nossa forma de ver a política como uma verdadeira ferramenta de transformação social”, declarou.

Questionado sobre a articulação de novas alianças e o recebimento de apoios de candidatos derrotados no primeiro turno, o candidato reforçou que continuará aberto ao diálogo com todas as forças políticas do estado na busca por novos eleitores.