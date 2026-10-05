Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar agilidade na apuração das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu um engano geográfico na madrugada desta segunda-feira (5) ao tentar usar a rapidez da apuração do primeiro turno das eleições brasileiras para criticar o sistema de votação de seu próprio país. Em publicação feita na rede Truth Social, o republicano elogiou a agilidade na contagem das urnas, mas atribuiu a votação à Índia.
“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA!”, escreveu Trump.
A cifra citada pelo mandatário norte-americano aproxima-se do número real de eleitores que compareceram às urnas no Brasil neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos mais de 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar, cerca de 125,3 milhões foram às urnas, com uma abstenção superior a 33,4 milhões de pessoas.
Ataques ao sistema eleitoral norte-americano
O erro na identificação do país serviu de gancho para que o presidente norte-americano fizesse novas acusações de contorno conspiratório contra o processo eleitoral dos Estados Unidos. Na mesma publicação, ele comparou a apuração no Brasil com a apuração em cidades e estados norte-americanos.
|Localidade Citada
|Problema Apontado por Trump
|Contexto Reclamado
|Brasil (citado como Índia)
|Apuração concluída no mesmo dia
|~125 milhões de votantes
|Detroit (Michigan)
|Demora de semanas para apurar
|Volume de votos bem menor
|Filadélfia (Pensilvânia)
|Demora de semanas para apurar
|Volume de votos bem menor
|Califórnia
|Demora de semanas para apurar
|Estado mais populoso dos EUA
Ao finalizar o texto com a assinatura “Presidente DJT”, Trump voltou a colocar em xeque a lisura do voto no país que comanda: “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — frequentemente levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. A votação na América é CORRUPTA!!!”.