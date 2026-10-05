Trump confunde Brasil com Índia ao elogiar agilidade na apuração das eleições

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu um engano geográfico na madrugada desta segunda-feira (5) ao tentar usar a rapidez da apuração do primeiro turno das eleições brasileiras para criticar o sistema de votação de seu próprio país. Em publicação feita na rede Truth Social, o republicano elogiou a agilidade na contagem das urnas, mas atribuiu a votação à Índia.

“125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial da Índia. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no MESMO DIA!”, escreveu Trump.

A cifra citada pelo mandatário norte-americano aproxima-se do número real de eleitores que compareceram às urnas no Brasil neste domingo (4). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos mais de 158,7 milhões de brasileiros aptos a votar, cerca de 125,3 milhões foram às urnas, com uma abstenção superior a 33,4 milhões de pessoas.

Ataques ao sistema eleitoral norte-americano

O erro na identificação do país serviu de gancho para que o presidente norte-americano fizesse novas acusações de contorno conspiratório contra o processo eleitoral dos Estados Unidos. Na mesma publicação, ele comparou a apuração no Brasil com a apuração em cidades e estados norte-americanos.

Localidade Citada Problema Apontado por Trump Contexto Reclamado Brasil (citado como Índia) Apuração concluída no mesmo dia ~125 milhões de votantes Detroit (Michigan) Demora de semanas para apurar Volume de votos bem menor Filadélfia (Pensilvânia) Demora de semanas para apurar Volume de votos bem menor Califórnia Demora de semanas para apurar Estado mais populoso dos EUA

Ao finalizar o texto com a assinatura “Presidente DJT”, Trump voltou a colocar em xeque a lisura do voto no país que comanda: “Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados — com números muito menores — frequentemente levam semanas para serem fraudados… digo, calculados. A votação na América é CORRUPTA!!!”.