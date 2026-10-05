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Após dias chuvosos, semana começa com tempo firme e elevação de temperatura no ES

Frente fria que avançou pelo Sudeste perde força antes de atingir o estado; previsão indica sol entre poucas nuvens e elevação de temperatura em todas as regiões

Depois de um início de outubro marcado por tempo instável e volumes significativos de chuva no Espírito Santo, os capixabas terão um começo de semana com dias ensolarados e temperaturas em elevação. A previsão meteorológica indica tempo firme em todas as regiões do estado ao longo desta segunda-feira (5) e terça-feira (6), sem qualquer expectativa de precipitação.

De acordo com o Instituto Climatempo, a frente fria responsável pelo aumento da nebulosidade e pelas chuvas registradas no Sudeste entre os dias 1º e 3 de outubro avança rapidamente pelo litoral. Contudo, o sistema deve alcançar apenas a região central do estado do Rio de Janeiro, sem influenciar de forma direta o tempo no território capixaba.

A estabilidade no Espírito Santo é garantida pela atuação de um sistema de alta pressão em alto-mar, associado ao sopro de ventos vindos do quadrante norte. Essa combinação favorece o predomínio do sol com poucas nuvens e inibe a formação de instabilidades.

Previsão detalhada para o início da semana

DiaCondições do TempoPrevisão de ChuvaTendência de Temperatura
Segunda-feira (05/10)Sol entre poucas nuvens em todas as regiõesSem previsãoElevação gradual
Terça-feira (06/10)Predomínio de sol e circulação de ar secoSem previsãoTardes mais quentes

  • Segunda-feira (05): A atuação dos ventos de norte combinada ao sistema de alta pressão no oceano deixa o céu com poucas nuvens em todo o estado. Não há risco de chuva e as temperaturas apresentam elevação generalizada em relação ao fim de semana.

  • Terça-feira (06): O cenário de estabilidade atmosférica se mantém. O ar seco inibe totalmente a formação de nuvens carregadas, garantindo um dia de sol forte. As temperaturas sobem um pouco mais, resultando em tardes quentes em todas as cidades capixabas.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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