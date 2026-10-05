Após dias chuvosos, semana começa com tempo firme e elevação de temperatura no ES

Depois de um início de outubro marcado por tempo instável e volumes significativos de chuva no Espírito Santo, os capixabas terão um começo de semana com dias ensolarados e temperaturas em elevação. A previsão meteorológica indica tempo firme em todas as regiões do estado ao longo desta segunda-feira (5) e terça-feira (6), sem qualquer expectativa de precipitação.
De acordo com o Instituto Climatempo, a frente fria responsável pelo aumento da nebulosidade e pelas chuvas registradas no Sudeste entre os dias 1º e 3 de outubro avança rapidamente pelo litoral. Contudo, o sistema deve alcançar apenas a região central do estado do Rio de Janeiro, sem influenciar de forma direta o tempo no território capixaba.
A estabilidade no Espírito Santo é garantida pela atuação de um sistema de alta pressão em alto-mar, associado ao sopro de ventos vindos do quadrante norte. Essa combinação favorece o predomínio do sol com poucas nuvens e inibe a formação de instabilidades.
Previsão detalhada para o início da semana
|Dia
|Condições do Tempo
|Previsão de Chuva
|Tendência de Temperatura
|Segunda-feira (05/10)
|Sol entre poucas nuvens em todas as regiões
|Sem previsão
|Elevação gradual
|Terça-feira (06/10)
|Predomínio de sol e circulação de ar seco
|Sem previsão
|Tardes mais quentes
Segunda-feira (05): A atuação dos ventos de norte combinada ao sistema de alta pressão no oceano deixa o céu com poucas nuvens em todo o estado. Não há risco de chuva e as temperaturas apresentam elevação generalizada em relação ao fim de semana.
Terça-feira (06): O cenário de estabilidade atmosférica se mantém. O ar seco inibe totalmente a formação de nuvens carregadas, garantindo um dia de sol forte. As temperaturas sobem um pouco mais, resultando em tardes quentes em todas as cidades capixabas.