Espírito Santo: Detran inicia última fase de matrículas regulares da CNH Social 2026

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) convoca 3 mil candidatos selecionados no Programa CNH Social 2026 para realizarem a etapa de matrícula. O período de atendimento para os contemplados no terceiro lote da iniciativa estará aberto entre o próximo domingo (16) e o dia 2 de setembro de 2026. ao todo, o programa ofertou 9 mil vagas gratuitas de habilitação neste ano.
A etapa de matrículas é destinada exclusivamente aos classificados no Lote 03 (posições de 6.001 a 9.000), visto que os prazos relativos aos lotes 01 e 02 já foram encerrados. O procedimento é totalmente on-line e deve ser feito no site oficial do órgão (www.detran.es.gov.br), na aba dedicada ao Programa CNH Social, mediante o preenchimento de formulário com os dados do candidato.
Prazos e etapas do processo de habilitação
Após a conclusão da matrícula no portal do Detran-ES, o beneficiário deverá cumprir o seguinte cronograma presencial e operacional:
Abertura do processo (Autoescola): Comparecer à autoescola indicada em até 15 dias corridos para formalizar o início do processo.
Exames e biometria: Realizar a coleta biométrica em agência do Detran-ES, exames médico e psicológico em clínica credenciada e o exame toxicológico (para primeira habilitação ou mudança de categoria) em até 30 dias corridos.
Curso teórico: Fazer as aulas teóricas exclusivamente por meio do aplicativo CNH do Brasil.
Prazo final: O processo de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deve ser concluído no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da abertura da pasta na autoescola.
Lista de suplentes e penalidades por descumprimento
Os inscritos não selecionados nos três primeiros lotes têm a oportunidade de concorrer às vagas remanescentes geradas por desclassificações ou ausências de matrículas. A lista única de suplentes será publicada no dia 1º de novembro de 2026, com período de matrícula estabelecido de 1º a 15 de novembro de 2026.
O órgão alerta sobre o rigor nos prazos:
Não realização da matrícula no site: O contemplado é desclassificado e fica impedido de se inscrever no CNH Social por três anos.
Descumprimento das etapas após a matrícula: O candidato perde o benefício, tem o processo cancelado e fica suspenso do programa por cinco anos.
Isenções e benefícios inclusos
O programa garante a gratuidade em todos os procedimentos regulamentares do processo de habilitação, cobrindo:
Captura de dados biométricos e exames médicos, psicológicos e toxicológicos;
Acesso às aulas teóricas via aplicativo;
Até dez aulas práticas de direção (e duas aulas extras em caso de reteste);
Cobertura de taxas para até cinco reprovações (sendo até duas na prova teórica e três na prática).
Cronograma – Programa CNH Social 2026
Resultado dos selecionados: 16 de abril de 2026
Matrícula Lote 01 (vagas 1 a 3.000): 16 de abril a 17 de maio de 2026 (Encerrado)
Matrícula Lote 02 (vagas 3.001 a 6.000): 16 de junho a 3 de julho de 2026 (Encerrado)
Matrícula Lote 03 (vagas 6.001 a 9.000): 16 de agosto a 2 de setembro de 2026
Divulgação da Lista de Suplentes: 1º de novembro de 2026
Matrícula dos Suplentes: 1º a 15 de novembro de 2026