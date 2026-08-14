Espírito Santo: Detran inicia última fase de matrículas regulares da CNH Social 2026

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) convoca 3 mil candidatos selecionados no Programa CNH Social 2026 para realizarem a etapa de matrícula. O período de atendimento para os contemplados no terceiro lote da iniciativa estará aberto entre o próximo domingo (16) e o dia 2 de setembro de 2026. ao todo, o programa ofertou 9 mil vagas gratuitas de habilitação neste ano.

A etapa de matrículas é destinada exclusivamente aos classificados no Lote 03 (posições de 6.001 a 9.000), visto que os prazos relativos aos lotes 01 e 02 já foram encerrados. O procedimento é totalmente on-line e deve ser feito no site oficial do órgão (www.detran.es.gov.br), na aba dedicada ao Programa CNH Social, mediante o preenchimento de formulário com os dados do candidato.

Prazos e etapas do processo de habilitação

Após a conclusão da matrícula no portal do Detran-ES, o beneficiário deverá cumprir o seguinte cronograma presencial e operacional:

Abertura do processo (Autoescola): Comparecer à autoescola indicada em até 15 dias corridos para formalizar o início do processo.

Exames e biometria: Realizar a coleta biométrica em agência do Detran-ES, exames médico e psicológico em clínica credenciada e o exame toxicológico (para primeira habilitação ou mudança de categoria) em até 30 dias corridos .

Curso teórico: Fazer as aulas teóricas exclusivamente por meio do aplicativo CNH do Brasil .

Prazo final: O processo de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deve ser concluído no prazo máximo de 12 meses, contados a partir da abertura da pasta na autoescola.

Lista de suplentes e penalidades por descumprimento

Os inscritos não selecionados nos três primeiros lotes têm a oportunidade de concorrer às vagas remanescentes geradas por desclassificações ou ausências de matrículas. A lista única de suplentes será publicada no dia 1º de novembro de 2026, com período de matrícula estabelecido de 1º a 15 de novembro de 2026.

O órgão alerta sobre o rigor nos prazos:

Não realização da matrícula no site: O contemplado é desclassificado e fica impedido de se inscrever no CNH Social por três anos .

Descumprimento das etapas após a matrícula: O candidato perde o benefício, tem o processo cancelado e fica suspenso do programa por cinco anos.

Isenções e benefícios inclusos

O programa garante a gratuidade em todos os procedimentos regulamentares do processo de habilitação, cobrindo:

Captura de dados biométricos e exames médicos, psicológicos e toxicológicos;

Acesso às aulas teóricas via aplicativo;

Até dez aulas práticas de direção (e duas aulas extras em caso de reteste);

Cobertura de taxas para até cinco reprovações (sendo até duas na prova teórica e três na prática).

Cronograma – Programa CNH Social 2026