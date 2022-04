Em Nota Técnica encaminhada aos 78 municípios capixabas, a Secretaria da Saúde (Sesa) passou a disponibilizar a imunização contra a meningite C aos adolescentes de 13 a 19 anos ainda não vacinados.

A ação teve início, nesta segunda-feira (11), e acontecerá de forma temporária até o próximo dia 30 de junho. A medida visa à melhoria na cobertura vacinal e também à proteção da população capixaba, uma vez que se trata de um dos públicos responsáveis pela manutenção da transmissão da doença.

Esta é uma ação que conta com apoio das três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde: o Ministério da Saúde, a Sesa e as Secretarias Municipais de Saúde.

De acordo com a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, a imunização será feita com a vacina Meningocócica C conjugada durante a rotina das salas de vacinação, podendo ser administrada na mesma ocasião ou com qualquer intervalo de outras vacinas.

“Os adolescentes deverão comparecer aos serviços de saúde municipais, mas também orientamos os municípios a realizarem ações extramuros. A vacinação deverá acontecer de acordo com a situação encontrada, pois receberão a dose aqueles adolescentes que ainda não foram vacinados”, informou Danielle Grillo.

Em 2022, até a última segunda-feira (04), o Estado já havia confirmado nove casos de doença meningocócica, com quatro óbitos registrados, apresentando uma letalidade de 44,4%. Em 2021 foram quatro casos e três óbitos, e em 2020, cinco casos e três óbitos.

A coordenadora ressalta também que, junto com a Nota Técnica foi solicitado aos municípios o reforço quanto ao alcance da cobertura vacinal da meningocócica C em crianças e com a vacina ACWY (Conjugada) em adolescentes de 11 e 12 anos de idade.

“É um momento muito importante para podermos imunizar as nossas crianças e adolescentes contra a meningite, que é uma doença grave e que pode levar a óbito, mas que tem na vacina melhor forma de prevenção”, reforçou a coordenadora.

Quem pode receber

– Adolescente de 13 a 19 anos nunca vacinado com meningo C ou ACWY;

– Adolescente de 13 a 19 anos vacinado com meningo C ou ACWY quando estava abaixo de 11 anos de idade.

Meningo C e ACWY

Apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser a que compreende as crianças menores de um ano de idade, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade. A única forma de controlar a doença meningocócica é manter elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil quanto em adolescentes.

Nas salas de vacinação de todo o Estado as vacinas meningo C e ACWY estão disponíveis para aplicação de rotina.

A meningo C é aplicada em crianças de até 10 anos de idade, sendo administrada em esquema de duas doses, aos três e cinco meses de vida, e uma dose de reforço, preferencialmente, aos 12 meses de idade.

Além disso, para as crianças que por algum motivo perderam a oportunidade de receber a vacina nas idades indicadas, recomenda-se a administração de uma dose até os 10 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Já a vacina meningocócica ACWY (Conjugada) encontra-se disponibilizada para os adolescentes de 11 e 12 anos de idade.

As vacinas meningocócicas C e ACWY também são ofertadas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).