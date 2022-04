O comerciante que assassinou o jovem de 25 anos Dyogenes Souza Nascimento, na tarde de ontem (12), se entregou na tarde de hoje (13) na quinta Delegacia Regional de Guarapari.

De acordo com as informações até o momento, ele chegou em um táxi de Cariacica e se entregou e também deixou a arma do crime. Ao lado dos advogados, ele aguarda a chegada do delegado para ser ouvido sobre o crime.

Explicações. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, irá dar uma entrevista coletiva para a imprensa nessa quinta-feira (14), para explicar o que existe sobre o caso até o momento.