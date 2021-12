Para enfrentar a pandemia de Covid-19 e garantir assistência adequada para toda a população capixaba, o Governo do Espírito Santo realizou uma séria de investimentos na área da saúde pública como, por exemplo, nas Centrais Estadual, Regionais e Municipais de Rede de Frio e salas de vacinação do Estado. Ao todo, entre janeiro de 2020 e novembro de 2021, foram empenhados R$ 1.657.050 para compra de equipamentos e melhoria da estrutura para armazenamento e conservação de imunobiológicos.

Com a chegada das vacinas contra a doença, o Estado se preparou para distribuir as doses às regionais de saúde e aos municípios da região Metropolitana de forma ágil para facilitar a imunização dos cidadãos. Para isso, foi necessário adequar quatro veículos de transporte com isolamento térmico e climatização, sendo destinado R$ 88 mil à reestruturação.

Além disso, foram adquiridas 38 câmaras de refrigeração com capacidade de 500 litros e outras 15 unidades de 1.500 litros aptas a armazenar a grande maioria das vacinas disponíveis contra a Covid-19 – como Coronavac, AstraZeneca e Janssen – além de doses do Programa Nacional de Imunizações. O valor total da compra é de R$ 888.050.

Os equipamentos estão sendo entregues ao Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE); três Centrais Regionais de Rede de Frio e a Estadual; Centrais Municipais de Rede de Frio e às salas de vacinação dos dez municípios capixabas com mais de 100 mil habitantes.

Para a coordenadora do Programa do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, as ações realizadas durante a pandemia deixarão um legado importante tanto para os profissionais da saúde quanto aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Todo esse investimento realizado pelo Governo do Estado ficará como um legado aos capixabas. Hoje temos uma capacidade de armazenamento, conservação e logística das vacinas mais eficiente do nível estadual ao municipal. Nosso próximo passo será ampliar ainda mais a capacidade de armazenamento dos imunobiológicos na Central Estadual de Rede de Frio, aumentando a estrutura da câmara frigorífica para novas incorporações de vacinas no calendário de vacinação. Acredito que aprendemos muito com essa pandemia e que o sistema único de saúde estará cada vez mais fortalecido”, destacou a coordenadora.

Também foram comprados 150 computadores para auxiliar no cadastro e atendimento aos pacientes e demais atividades internas. Eles serão doados aos municípios; Vigilância Epidemiológica Estadual e Municipal de Síndrome Gripal; Unidades de Saúde Sentinela de Síndrome Gripal; e CRIE. E para auxiliar no armazenamento e distribuição de insumos no almoxarifado, uma empilhadeira semielétrica, no valor de R$ 21 mil, será adquirida nos próximos meses.

Danielle Grillo também reforçou as doações recebidas pelo Estado e ressaltou o esforço e preparo de toda equipe da imunização para o combate ao Covid-19.

“Nós também recebemos doação de dois freezers de ultrabaixa temperatura para armazenamento e conservação de vacinas a -80ºC como, por exemplo, a da Pfizer, sendo um pelo Governo Federal e outro pelo Unidos pela Vacina. Também destaco o empenho de toda equipe de imunização do nosso estado, e o planejamento que estamos empenhando diante do combate ao vírus. Antes mesmo da perspectiva de vacinação contra a doença nós adquirimos equipamentos, seringas, agulhas, elaboramos estratégias de vacinação, entre outras atividades que nos permitiu estar preparados nesse momento tão desafiador”, completou a coordenadora.