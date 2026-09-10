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Vacinação antirrábica em Guarapari: 17 pontos atendem cães e gatos neste sábado (12)

Atendimento gratuito voltado a cães e gatos acontece das 8h às 16h em nove regiões da zona urbana.

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (12) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A ação mobilizará 17 pontos de vacinação na zona urbana para facilitar o acesso dos tutores e garantir a proteção gratuita de cães e gatos.

Os atendimentos ocorrem de forma contínua, das 8h às 16h, contemplando os bairros São Gabriel, Bela Vista, Santa Mônica, Adalberto Simão Nader, Sol Nascente, Nossa Senhora da Conceição, São José, Itapebussu, Camurugi e Morro da Caixa D’Água.

A vacinação é a principal medida de prevenção contra a raiva, uma zoonose grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos.

Locais e Pontos de Atendimento

São Gabriel

  • Próximo à Escola Maria Marta Dalla

  • Próximo ao Giga Byte Point

  • Próximo ao Supermercado Alfa

Bela Vista

  • Próximo à Escola Jorge Boueri

  • Ponto final do ônibus

Santa Mônica

  • Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Adalberto Simão Nader

  • Próximo à Unidade de Saúde

  • Praça do ponto final do ônibus

Sol Nascente

  • Próximo ao Bar do Alex

Nossa Senhora da Conceição

  • Próximo à Associação de Moradores

São José

  • Próximo à Escola Darci Ribeiro

Itapebussu

  • 1ª Pracinha (em frente ao Supermercado Lídio)

  • 3ª Pracinha

  • Próximo à Padaria Itapebussu

Camurugi

  • Próximo à Padaria do João

  • Próximo à AABB

Morro da Caixa D’Água

  • Próximo ao Bar do Vilela’s

Resumo da Ação

DetalheInformação
EventoCampanha de Vacinação Antirrábica Animal – Zona Urbana 2026
DataSábado, 12 de setembro de 2026
HorárioDas 8h às 16h
Público-alvoCães e gatos
CustoGratuito
Estrutura17 pontos em 9 regiões urbanas de Guarapari

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari, Saúde

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