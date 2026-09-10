Vacinação antirrábica em Guarapari: 17 pontos atendem cães e gatos neste sábado (12)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (12) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A ação mobilizará 17 pontos de vacinação na zona urbana para facilitar o acesso dos tutores e garantir a proteção gratuita de cães e gatos.
Os atendimentos ocorrem de forma contínua, das 8h às 16h, contemplando os bairros São Gabriel, Bela Vista, Santa Mônica, Adalberto Simão Nader, Sol Nascente, Nossa Senhora da Conceição, São José, Itapebussu, Camurugi e Morro da Caixa D’Água.
A vacinação é a principal medida de prevenção contra a raiva, uma zoonose grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos.
Locais e Pontos de Atendimento
São Gabriel
Próximo à Escola Maria Marta Dalla
Próximo ao Giga Byte Point
Próximo ao Supermercado Alfa
Bela Vista
Próximo à Escola Jorge Boueri
Ponto final do ônibus
Santa Mônica
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
Adalberto Simão Nader
Próximo à Unidade de Saúde
Praça do ponto final do ônibus
Sol Nascente
Próximo ao Bar do Alex
Nossa Senhora da Conceição
Próximo à Associação de Moradores
São José
Próximo à Escola Darci Ribeiro
Itapebussu
1ª Pracinha (em frente ao Supermercado Lídio)
3ª Pracinha
Próximo à Padaria Itapebussu
Camurugi
Próximo à Padaria do João
Próximo à AABB
Morro da Caixa D’Água
Próximo ao Bar do Vilela’s
Resumo da Ação
|Detalhe
|Informação
|Evento
|Campanha de Vacinação Antirrábica Animal – Zona Urbana 2026
|Data
|Sábado, 12 de setembro de 2026
|Horário
|Das 8h às 16h
|Público-alvo
|Cães e gatos
|Custo
|Gratuito
|Estrutura
|17 pontos em 9 regiões urbanas de Guarapari