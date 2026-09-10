Vacinação antirrábica em Guarapari: 17 pontos atendem cães e gatos neste sábado (12)

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza neste sábado (12) mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A ação mobilizará 17 pontos de vacinação na zona urbana para facilitar o acesso dos tutores e garantir a proteção gratuita de cães e gatos.

Os atendimentos ocorrem de forma contínua, das 8h às 16h, contemplando os bairros São Gabriel, Bela Vista, Santa Mônica, Adalberto Simão Nader, Sol Nascente, Nossa Senhora da Conceição, São José, Itapebussu, Camurugi e Morro da Caixa D’Água.

A vacinação é a principal medida de prevenção contra a raiva, uma zoonose grave e fatal que pode ser transmitida dos animais para os seres humanos.

Locais e Pontos de Atendimento

São Gabriel

Próximo à Escola Maria Marta Dalla

Próximo ao Giga Byte Point

Próximo ao Supermercado Alfa

Bela Vista

Próximo à Escola Jorge Boueri

Ponto final do ônibus

Santa Mônica

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)

Adalberto Simão Nader

Próximo à Unidade de Saúde

Praça do ponto final do ônibus

Sol Nascente

Próximo ao Bar do Alex

Nossa Senhora da Conceição

Próximo à Associação de Moradores

São José

Próximo à Escola Darci Ribeiro

Itapebussu

1ª Pracinha (em frente ao Supermercado Lídio)

3ª Pracinha

Próximo à Padaria Itapebussu

Camurugi

Próximo à Padaria do João

Próximo à AABB

Morro da Caixa D’Água

Próximo ao Bar do Vilela’s

Resumo da Ação