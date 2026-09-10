Internação: Caiado dá pausa na campanha presidencial para tratar infecção na garganta

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) foi internado na manhã desta quinta-feira (10) no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, após apresentar um quadro de faringite aguda.

Segundo nota emitida por sua assessoria de imprensa, o objetivo da hospitalização é administrar medicação intravenosa para otimizar o tempo de recuperação e permitir o retorno do candidato às atividades de rua no menor tempo possível. O tratamento está sendo chefiado pela médica dra. Ludhmila Abrahão Hajjar.

A faringite aguda consiste em uma inflamação rápida e dolorosa da região posterior da garganta (faringe), de origem viral, bacteriana ou alérgica, durando habitualmente em torno de uma semana.

Alterações na Agenda de Campanha

Em razão do quadro de saúde e do período de observação hospitalar, os compromissos previstos para esta quinta-feira foram oficialmente cancelados:

Manhã: Visita técnica ao Centro de Inteligência, Comunicação e Monitoramento da Guarda Civil Municipal (CICOM), em Vinhedo (SP);

Noite: Participação em sabatina presencial nos estúdios do podcast Inteligência LTDA., na capital paulista.

Até o momento, a equipe médica e a assessoria do candidato não informaram a estimativa de alta hospitalar nem se os eventos programados para os próximos dias serão mantidos.

Resumo da Internação