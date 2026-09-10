Brasileiros sacam R$ 10,5 bilhões a mais do que aplicam na poupança em agosto

Os brasileiros retiraram R$ 10,5 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança em agosto, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (10) pelo Banco Central (BC). Ao longo do mês passado, as aplicações somaram R$ 357,7 bilhões, enquanto os resgates alcançaram R$ 368,2 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas no período somaram R$ 6,5 bilhões, mantendo o estoque total da poupança em pouco mais de R$ 1 trilhão.

Este foi o terceiro mês consecutivo de saldo negativo. No acumulado de 2026, a caderneta já registra R$ 57,1 bilhões em retiradas líquidas, com o mês de maio sendo a única exceção de captação positiva no ano.

Cenário dos Juros e Atratividade de Investimentos

O movimento constante de saques está diretamente atrelado ao patamar da taxa básica de juros (Selic), atualmente fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) em 14% ao ano.

Migração de Recursos: Com os juros em patamares elevados, a poupança perde atratividade frente a outras modalidades de renda fixa (como CDBs e Tesouro Direto), que oferecem retornos superiores.

Histórico Recente da Selic: Entre junho de 2025 e março deste ano, a taxa permaneceu no pico de 15% ao ano. Embora o BC tenha iniciado cortes diante do alívio inflacionário, pressões externas — como o conflito no Oriente Médio e o impacto nos combustíveis — desaceleraram o ritmo de queda dos juros.

Contexto da Inflação

A elevação da Selic atua como o principal mecanismo do Banco Central para conter a inflação e assegurar o cumprimento da meta de 3% para o IPCA (com margem de tolerância até 4,5%).

Em julho, puxada pela queda nos preços dos alimentos, a inflação oficial desacelerou para 0,07%, acumulando 4,44% em 12 meses — valor que recolocou o índice dentro do teto da meta. Os dados consolidados referentes a agosto serão publicados pelo IBGE na próxima sexta-feira (11).

Resumo do Desempenho da Poupança