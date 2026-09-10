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Guarapari abre credenciamento gratuito para ambulantes atuarem na Festa da Cidade 2026

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), abriu o processo de credenciamento de comerciantes ambulantes para atuarem na área externa da Festa da Cidade 2026. O edital de Chamamento Público SEMIC nº 004/2026 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (10).

A seleção é voltada para a comercialização de alimentos e bebidas durante a programação do evento, que será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro. Os ambulantes autorizados ficarão posicionados em trechos definidos da Rua Ana Porto Simões e da Rua Veneza, conforme demarcação do edital.

Requisitos para Participação

A participação no processo é totalmente gratuita e voltada exclusivamente a vendedores que atendam aos seguintes critérios:

  • Ter idade mínima de 18 anos (incluindo Microempreendedores Individuais – MEIs);

  • Comprovar residência no município de Guarapari há pelo menos dois anos;

  • Trabalhar obrigatoriamente com carrinho próprio de alimentação ou bebidas.

Como se Inscrever

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de setembro de 2026, às 12h. Para participar, o candidato deve entregar a documentação exigida pelo edital em um envelope fechado e devidamente identificado diretamente na sede da secretaria:

  • Endereço de Entrega: Sede da SEMIC – Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra (Avenida Paris, nº 680, Praia do Morro, Guarapari – ES).

  • Critério de Seleção: Análise da documentação apresentada e limite de vagas conforme a disponibilidade de espaço físico.

O edital completo, contendo a lista de documentos exigidos, formulários de inscrição e o mapa de localização dos pontos de venda, está disponível para consulta no portal oficial da Prefeitura de Guarapari.

Resumo do Credenciamento

ParâmetroDetalhes
EventoÁrea externa da Festa da Cidade de Guarapari 2026
Período da Festa18 a 21 de setembro de 2026
Prazo de InscriçãoAté 15 de setembro de 2026, às 12h
Valor da TaxaGratuito
Local de InscriçãoSede da SEMIC (Av. Paris, 680, Praia do Morro)
Público-alvoAmbulantes com carrinho próprio e 2+ anos de residência em Guarapari
Setor de AtuaçãoComercialização de alimentos e bebidas

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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