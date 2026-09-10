Guarapari abre credenciamento gratuito para ambulantes atuarem na Festa da Cidade 2026

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Integração da Cidade (SEMIC), abriu o processo de credenciamento de comerciantes ambulantes para atuarem na área externa da Festa da Cidade 2026. O edital de Chamamento Público SEMIC nº 004/2026 foi publicado no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo nesta quinta-feira (10).

A seleção é voltada para a comercialização de alimentos e bebidas durante a programação do evento, que será realizado entre os dias 18 e 21 de setembro. Os ambulantes autorizados ficarão posicionados em trechos definidos da Rua Ana Porto Simões e da Rua Veneza, conforme demarcação do edital.

Requisitos para Participação

A participação no processo é totalmente gratuita e voltada exclusivamente a vendedores que atendam aos seguintes critérios:

Ter idade mínima de 18 anos (incluindo Microempreendedores Individuais – MEIs);

Comprovar residência no município de Guarapari há pelo menos dois anos;

Trabalhar obrigatoriamente com carrinho próprio de alimentação ou bebidas.

Como se Inscrever

As inscrições ficam abertas até o dia 15 de setembro de 2026, às 12h. Para participar, o candidato deve entregar a documentação exigida pelo edital em um envelope fechado e devidamente identificado diretamente na sede da secretaria:

Endereço de Entrega: Sede da SEMIC – Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra (Avenida Paris, nº 680, Praia do Morro, Guarapari – ES).

Critério de Seleção: Análise da documentação apresentada e limite de vagas conforme a disponibilidade de espaço físico.

O edital completo, contendo a lista de documentos exigidos, formulários de inscrição e o mapa de localização dos pontos de venda, está disponível para consulta no portal oficial da Prefeitura de Guarapari.

Resumo do Credenciamento