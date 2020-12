O local continua o mesmo, o Guará Centro de Eventos, e o horário de realização também: de 17h às 23 horas, para que os convidados possam circular com mais conforto e liberdade pelos estandes. “Ressaltamos que o horário estendido auxiliará também na questão do distanciamento social e o uso de máscaras no local é obrigatório”, afirma a organizadora e diretora do Guará, Ivete Guimarães.

A empresária acredita que a Exponoivas dará o impulso a mais que o setor de Guarapari precisa, depois de tantos meses sem a realização de eventos. “Certamente a pandemia exigiu sacrifícios por parte de todos, mas quem trabalha com festas realmente sentiu mais. Graças a Deus, todos se mantiveram confiantes na volta e agora é trabalhar para recuperar a economia como um todo”, destaca.

A coordenadora da Exponoivas Marinete Miranda também dá um recado importante a quem deseja um dos 250 convites disponíveis para acessar o evento que é gratuito, porém fechado. “O formulário online para garantir a inscrição está aberto e pode ser acessado pela Bio da nossa página do Instagram @exponoivasguarapari”, orienta. “É claro, é preciso ter já o seu evento marcado, seja casamento, festa de 15 anos, bodas ou aniversário, pois o foco da Exponoivas é o público que realmente quer contratar serviços e fechar negócios com nossos expositores”, completa.

Novidade e variedade. Apesar do nome, a Exponoivas Guarapari não se dedica apenas ao ramo de casamentos. Os cerca de 40 expositores prometem levar novidades e tendências também para festas de 15 anos, bodas, aniversários e formaturas. Entre os segmentos contemplados estão vestidos de noiva e roupas de festa, salão de beleza, acessórios, doces e bolos, fotografia, filmagem, música, iluminação, lembranças, cerimonialistas, buffet, agência de viagem, enxoval e muito mais.

“Do vestido à lua-de-mel, o visitante irá encontrar fornecedores de altíssimo nível daqui da região, mostrando que não é preciso ir longe para realizar a festa como sempre sonhou. E os sonhos precisam continuar”, conclui a organizadora Ivete Guimarães.

Instagram e Facebook: @exponoivasguarapari