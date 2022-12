Aos poucos as artes vão ganhando mais espaço em Guarapari. E as artes plásticas ganharam um espaço de destaque com a abertura do “Espaço Cultural Tzion”, que fica no centro da cidade. É lá que o artista Wanderson Aguiar realizou a sua primeira exposição solo.

Ele, que já foi tema de matéria aqui no portal 27, e iniciou sua trajetória nas artes em 1995, trabalhou ao longo dos anos, desenvolvendo e aprimorando cada vez mais a sua técnica. Com a Exposição “Entre Tintas e Sentimentos” Wanderson, que é formado em psicologia e trabalha também no ramo de segurança, mostra todo seu talento, todos as emoções que percorrem sua vida, traduzindo isso em lindos quadros, que refletem os sentimentos que afloram em seu interior.

A exposição realmente vale a visita e os amantes de arte estão convidados a conhecer as belas obras de Wanderson, que estarão expostas até o mês de janeiro no espaço Tzion, que fica localizado na Rua Joaquim da Silva Lima, n.298, no Centro de Guarapari (próximo ao Banestes).

Saiba mais sobre a exposição nesta pequena entrevista que fizemos com o artista Wanderson Aguiar.