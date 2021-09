Os usuários do transporte coletivo da Grande Vitória agora vão poder se vacinar contra a Covid-19 nos terminais do Sistema Transcol, em Cariacica e em Vila Velha. Em breve, também será disponibilizada a vacinação no município da Serra.

Em Cariacica, o imunizante está sendo aplicado em quem circula no Terminal Campo Grande. Em Vila Velha, a partir desta quinta-feira (23), será possível se vacinar no Terminal Vila Velha. E a partir de segunda-feira (27), a vacinação ocorrerá também no Terminal Ibes.

É importante lembrar que a vacinação é destinada a quem circula nos terminais, tem 18 anos ou mais e vai tomar a primeira dose. Quem for acessar os locais somente para tomar a vacina deverá pagar o valor da passagem. Também é preciso apresentar um documento de identificação. Não é necessário fazer agendamento para receber o imunizante.

No Terminal Campo Grande, a vacinação estará disponível desta quarta-feira (22) até o dia 1° de outubro, das 8h30 até as 12h, e das 13h até as 17h. Já nos dias 23, 24, 27 e 28, das 17h às 20 horas, os usuários poderão se vacinar no Terminal Vila Velha.

E nos dias 27,28 e 29 de setembro, também das 17h às 20h, a imunização será feita no Terminal Ibes. As ações são coordenadas pelas respectivas prefeituras.

Testagem

Nos terminais do Transcol também está sendo disponibilizado o teste para Covid-19. Eles estão sendo feitos em Laranjeiras, Itaparica e Jardim América, das 12h às 20 horas. São testagens de antígeno e o resultado sai em 15 minutos após a coleta do material e é entregue ao paciente no local. Para a testagem, não é necessário agendamento.

E teve início nessa terça-feira (21), a realização do exame RT-PCR na Rodoviária de Vitória. Os testes poderão ser realizados pelos passageiros que embarcam e desembarcam no local, além do público externo em duas modalidades: livre demanda e agendamento on-line.

A testagem ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A coordenação dos testes é da Secretaria da Saúde (Sesa) e os resultados das testagens são liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen), em até 24/48h a partir do momento em que amostras são entregues ao local. Os resultados podem ser conferidos na própria plataforma de agendamento.

Serviço

Vacina contra Covid-19 para 18 anos ou mais

Campo Grande

De quarta-feira (22) até sexta-feira (01/10)

Das 8h30 às 12h e das 13h às 17h Vila Velha

Dias 23, 24, 27 e 28

Das 17h às 20h Ibes

Dias 27, 28, 29

Das 17h às 20h

Testagem Covid (antígeno – resultado na hora)

Laranjeiras

T. Jd América

T. Itaparica

Sem data de término no momento

Segunda a sexta, das 12h às 20h

Testagem Covid (RT PCR – resultado em até 48h no site Lacen)

Rodoviária de Vitória

Começou dia 21/09 vai até 31/12/21

Segunda a sexta, das 8h às 16h