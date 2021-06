A Faculdade Doctum, conhecida em Guarapari e atuando há muito tempo no mercado, irá oferecer uma palestra aberta e gratuita sobre o tema “Gestão de Tempo”, um assunto cada vez mais importantes nesses tempos, onde cada minuto é essencial, tanto na vida profissional quanto na pessoal.

A palestra irá ocorrer nesta sexta-feira (18), a partir das 19 horas, os interessados em participar deverão se inscrever pelo link disponibilizado pela faculdade e preencher o cadastro, informando as opções solicitadas no formulário. A palestrante será a professora Giselle Dutra, formada na UFES e na Doctum.

“Saber administrar o tempo é muito importante para vida profissional e pessoal. Porque a falta de planejamento pode afetar e prejudicar não só a produtividade, mas, também, a saúde, causando estresse, mau humor, perda de sono e outras enfermidades”, afirmou a faculdade por meio da divulgação oficial.

Que continuou. “A próxima palestra da Rede Doctum terá como tema “Gestão do tempo – como conseguir me organizar para viver melhor?, com a coordenadora do Curso de Pedagogia da Doctum Vitória e mestranda em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, Giselle Dutra, no dia 18 de junho, às 19h”.

Ficha técnica

Veja abaixo a ficha técnica da Palestra Conectada, oferecida pela faculdade Doctum.