Um motorista sofreu um acidente na tarde desta quarta-feira enquanto dirigia em sentido a Guarapari. O homem, que não foi identificado e não teve a idade divulgada, precisou ser retirado das ferragens e encaminhado para o Pronto Atendimento em Anchieta, que era o mais próximo do local da batida.

De acordo com as informações de testemunhas do local, o homem estava dirigindo na Rodovia do Sol, e na altura de Porto Grande, um pouco antes da entrada do bairro Meaípe, ele perdeu o controle enquanto passava por um quebra-molas e acabou batendo de frente com um poste.

O veículo no qual ele estava foi lançado para fora da pista e o motorista precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, que cortou o teto do carro para conseguir retirá-lo.

O caso será atualizado assim que forem disponibilizadas mais informações.

Confira o vídeo abaixo, gravado por uma testemunha no local.