Um jovem de 21 anos, identificado como Lucas Miranda, que estava passando pela Rodovia do Sol de moto na tarde desta quarta-feira (16), teve o pescoço cortado por uma linha de pipa com cerol e morreu no local. O motociclista estava de capacete quando foi atingido, mas não foi suficiente para impedir o rasgo nas principais artérias do pescoço.

Lucas seguia de moto no sentido Guarapari – Vila Velha, pela Rodovia do Sol, por volta das 14h30, e na região de Ponta da Fruta o acidente aconteceu. Segundo testemunhas, o jovem tombou na hora com o veículo e teve o óbito confirmado no local. Um segundo motociclista também se feriu quando parou no local do acidente, sendo atingido por um terceiro.

De acordo com outros moradores da região, muitas pipas são registradas todos os dias naquele local, principalmente aos fins de semana, quando ultrapassam o número de 200. O problema, segundo eles, é que muitas utilizam a “linha chilena”, que vem com cacos de vidro moído colados na linha, com o objetivo de “cortar” a pipa do amigo.

Vale lembrar que atualmente um projeto tramita em Brasília para, assim como no estado do Rio de Janeiro, proibir tanto o uso quanto a venda da linha chilena em todo o território nacional.

A matéria será atualizada quando chegarem mais informações.