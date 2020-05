Os atendimentos realizados gratuitamente na Associação Amigos do Dr. Rogério desde 2017, foram interrompidos no início da pandemia do coronavírus, para evitar aglomerações. Sem previsão de retorno no local, o Hospital São Pedro, que possui maior estrutura e segue as medidas sanitárias exigidas, vai atender os pacientes ligados a associação.

O agendamento inicia a partir de amanhã, dia 08, através do WhatsApp e presencialmente na sede da associação. Os 20 primeiros agendamentos serão atendidos durante a próxima semana, como explica o presidente da associação, Carlos Eduardo Leão Saadi.

“Os 20 associados serão atendidos durante a semana no hospital. Serão quatro atendimentos por dia, de segunda a sexta-feira. Os atendimentos vão acontecer de 16h às 17h, e cada paciente deverá comparecer no horário marcado, para que não haja aglomerações”, esclarece o presidente.

Os atendimentos gratuitos serão realizados especialmente de 16h às 17h, e para ter direito a consulta inteiramente grátis, o associado deve apresentar o cartão Bolsa Família. Para os associados que não apresentarem o benefício, haverá desconto de 60 % nas consultas com clínico geral.

“Os médicos do hospital farão o atendimento gratuito para quem tem o cartão Bolsa Família, e os associados que não possuem o benefício, terão desconto de 60% nas consultas. Na consulta que custa R$ 250, sairá por R$ 100”, esclarece o presidente da associação.

Os atendimentos com desconto serão feitos exclusivamente de 11h às 13h, de segunda a sexta-feira, para que não haja aglomerações. “Prezamos o tempo inteiro pela não aglomeração, pois o hospital estará funcionando normalmente, e os atendimentos gratuitos ou com descontos, serão atendidos com horário marcado”, completa Carlos Eduardo.

Para o médico fundador do projeto, Dr. Rogério Zanon, que mantém a associação com seu salário como vereador na cidade de Guarapari, os atendimentos no hospital serão primordiais neste momento de pandemia.

“É um momento delicado para a saúde. Na associação não podíamos continuar por ser um local pequeno, e mais de 30 associados aguardando atendimento gerava aglomerações. Com essa parceria que os médicos do Hospital São Pedro nos proporcionaram, será possível voltar a atender os moradores de nossa cidade que precisam do atendimento médico. E vamos continuar distribuindo medicamentos que temos na associação também”, declara Dr. Rogério.

A médica Dra. Paula Zanon, que vai receber os associados no hospital, frisa que os atendimentos realmente não podem parar.

“Neste momento em que a saúde precisa mais do que nunca estar em primeiro lugar, não podemos adiar as consultas. Anunciamos anteriormente que este ano eu e meu pai estaríamos juntos no atendimento na associação, para que mais pessoas pudessem ser atendidas, mas a pandemia acabou adiando o atendimento na sede. No entanto, vamos estar no hospital, aguardando os associados. Saúde é coisa séria”, enfatizou a médica.

Serviço:

Médicos farão atendimentos gratuitos para quem tem cartão do Bolsa Família, e com desconto de 60% para associado.

WhatsApp da Associação: 988680956

Agendamento presencial para quem não tem acesso ao WhatsApp, será realizada as sextas-feiras, de 8h às 10h

Para ter direito aos benefícios, os associados devem agendar os atendimentos exclusivamente através da Associação Amigos do Dr. Rogério pelo WhatsApp ou presencialmente sexta-feira de 8 as 10hs.

Por Assessoria Amigos do Dr. Rogério